Сегодня еще будет тепло, а к воскресенью резко похолодает Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приволжском УГМС объявили желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Местами порывы юго-западного и западного ветра будут достигать скорость 15-18 м/с. Самарцев просят быть осторожными и соблюдать меры безопасности при ухудшении погодных условий.

Днем, 5 марта, в Самаре будет относительно тепло, температура будет колебаться в пределах 0…+2 градуса. Ночью температура воздуха опустится до -2. В Самаре местами возможно выпадение умеренного мокрого снега. Синоптики предупредили об образовании гололедицы на дорогах.

Напомним, что ранее самарские синоптики рассказали о наступлении морозов в ближайшие дни. Уже в это воскресенье, 7 марта, по области ночью ожидается снижение температуры воздуха до -18 градусов.