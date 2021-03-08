В столкновении кроссовера и грузовика погибли семь человек. Фото - очевидцы

Появился список погибших в ДТП под Самарой 8 марта 2021 года, в котором внедорожник врезался в грузовик.

Авария произошла в понедельник, 8 марта. В Красноярском районе около 6 утра кроссовер Volkswagen врезался в грузовик. В результате ДТП семь человек, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

В салоне иномарки были пять парней и две девушки. Известно, что всем погибшим было от 17 до 23 лет. Установлены личности шести погибших:

Александр К., 21 год;

Виктория Я., 17 лет;

Никита Г., 18 лет;

Данила Г., 18 лет;

Алина У., 23 года;

Егор М., 22 года.

Сейчас устанавливаются причины произошедшего. По предварительным данным, кроссовер Volkswagen выехал на встречную полосу. По факту случившегося проводится проверка.

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