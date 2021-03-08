В следственном комитете РФ возбудили дело из-за крупного ДТП под Самарой 8 марта 2021

В аварии с кроссовером и грузовиком в Самарской области погибли семь человек. Фото - СК России

В следственном комитете РФ возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП в Самарской области, в котором погибло семь человек.

Авария произошла в понедельник, 8 марта. В Красноярском районе около 6 утра кроссовер Volkswagen врезался в грузовик. В результате ДТП семь человек, которые находились в легковушке, погибли на месте происшествия. Водитель грузовика не пострадал.

Уголовное дело возбудили по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц.

В аварии погибли семь человек, в том числе, пятеро парней и две девушки, одна из которых была несовершеннолетней. Установлены личности шести погибших.

По предварительным данным, кроссовер Volkswagen выехал на встречную полосу.

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