«Террористов видели? Нет? Не благодарите»: как в Самаре работают подразделения антитеррористического комитета

Для того, чтобы действия всех силовых ведомств в случае реального ЧП были согласованными, в регионе 4 раза в год проводят антитеррористические учения Фото: предоставлено пресс-службой

15 лет назад в России был создан Национальный антитеррористический комитет (НАК), его подразделения есть в разных регионах, в том числе в Самарской области.

У нас в регионе НАК верховодит двумя подразделениями: оперативным штабом и антитеррористической комиссией. Туда входят представители разных ведомств: полиции, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН, минобороны, военного комиссариата и т.д., руководит действиями оперативного штаба начальник УФСБ России по Самарской области Андрей Акулинин.

В Самарской области регулярно проходят судебные процессы над теми, кто так или иначе поддерживает террористов, но в последний раз реальную опасность для окружающих представлял вооруженный мужчина, которого сотрудники ФСБ ликвидировали в Екатериновке в 2019 году.

Напомним, по оперативным данным, он снимал частный дом в Безенчукском районе и готовил теракт. Когда на него вышли оперативники и спецназ, мужчина, вместо того, чтобы сдаться, открыл по ним огонь и бросил гранату. Боевик был убит, у него в доме позже нашли оружие и самодельное взрывное устройство.

С 2019 года столь "громких" задержаний, в регионе не было - что является, скорее, заслугой спецслужб. Для того, чтобы действия всех силовых ведомств в случае реального ЧП были быстрыми, согласованными и эффективными, в регионе 4 раза в год проводят антитеррористические учения в тех местах, которые теоретически могли бы стать целью боевиков: вокзалы, аэропорты, театры и т.д.

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