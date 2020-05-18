2020-05-18T14:45:19+03:00
Общество

Новый начальник ФСБ прибыл в Самару из Мордовии и приступит к работе 20 мая

Сейчас Андрей Акулинин принимает рабочие материалы от своего предшественника Владимира Татаурова
Александра БУДАЕВА
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18 мая Дмитрий Азаров встретился с новым руководителем Управления ФСБ России по Самарской области Андреем Акулининым18 мая Дмитрий Азаров встретился с новым руководителем Управления ФСБ России по Самарской области Андреем Акулининым
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Новый начальник Управления ФСБ Самарской области Андрей Акулинин прибыл в наш регион, сегодня, 18 мая, он уже встретился с губернатором Дмитрием Азаровым.

- У нас в регионе руководитель Управления ФСБ является консолидирующей фигурой для всех силовых ведомств: знаю, что руководители всех силовых органов традиционно приходят к начальнику Управления посоветоваться по тем или иным ситуациям. Очень надеюсь, что эти традиции будут сохранены, – заявил на встрече Дмитрий Азаров.

Напомним, Андрей Акулинин в Самарскую область прибыл из Мордовии, где он до этого на протяжении 5 лет занимал аналогичную должность. В ФСБ он служит уже 30 лет и дослужился до звания генерал-майора.

- Это мое одиннадцатое место службы, – рассказал Андрей Акулинин и пообещал главе региона приложить максимум усилий для того, чтобы в области было безопасно и спокойно.

Предшественнику Акулинина - Владимиру Татаурову, который последние 5 лет руководил Управлением ФСБ по Самарской области, а в апреле ушел в запас, Дмитрий Азаров вручил Почетный знак «За труд во благо земли Самарской».

Сейчас идет процесс передачи рабочей документации от одного руководителя ФСБ другому, первым официальным рабочим днем Андрея Акулинина в регионе станет 20 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новый начальник ФСБ прибыл в Самару из Мордовии и приступит к работе 20 мая
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