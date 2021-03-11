В Самаре определили подрядчика, который отремонтирует Московское шоссе

В Самаре начнут ремонтировать Московское шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре определили подрядчика, который будет ремонтировать Московское шоссе. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок.

Контракт будет заключен с компанией "Самаратрансстрой", которая сейчас строит мост через реку Сок, а также будет делать развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Начать ремонт планируют 1 апреля текущего года, работы продолжатся до 1 октября 2022 года. Стоимость работ составит почти 460 млн рублей.

На проезжей части на Московском шоссе образовалась колея, что делает дорогу небезопасной. Жители города жалуются на состояние дороги как на Московском шоссе, так и на других улицах, в частности, на Южном шоссе. Наиболее плохие дороги в Самаре начали снимать на видео.