Заместитель начальника МЧС по Самарской области рассказал о пожаре в ТОЦ «Скала» на Московском шоссе

Для ликвидации привлеклись 132 человека Фото: ГУ МЧС по самарской области

Заместитель Начальника ГУ МЧС по Самарской области о государственной противопожарной службе Игорь Быков дал комментарий о крупном пожаре в торгово-офисном центре «Скала» на Московском шоссе. ЧП произошло днем, 12 марта 2021 года.

- Вызов поступил в 11:45, пожарные подразделения автоматически были высланы по повышенному рангу – Пожар №2. Общая площадь пожара составила 400 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, - рассказал Игорь Быков.

К ликвидации пожара было привлечено 132 человека личного состава и 47 единицы техники. Локализация пожара была объявлена в 12:37, ликвидация открытого горения в 12:47. В настоящее время осуществляется проливка. По словам заместителя начальника МЧС, в скором времени ожидается полная ликвидация.