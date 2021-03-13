Стало известно, когда откроется ТОЦ «Скала» в Самаре после крупного пожара

"Скала" будет работать в штатном режиме со следующей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В департаменте информационных технологий и связи Самары рассказали, когда откроется офисный центр Скала на Московском шоссе после пожара. В ведомстве объяснили, что внутри здания серьезных повреждений нет, так что нет смысла прекращать работу арендаторов.

- Сам центр «Скала не сильно пострадал, как и крупнейший IT-парк, который там находится. Пострадала только обшивка здания, поэтому с понедельника, 15 марта, офисный центр будет работать в штатном режиме, - сообщили в твиттере представители ДИТиС СО.

Напомним, крупный пожар в Скале произошел 12 марта 2021 года. Огонь охватил весь фасад здания с 1 по 8 этаж. По предварительной версии МЧС, возгорание могло произойти из-за неосторожных действий с источником повышенной опасности.