В Тольятти арестовали полицейского, который «кошмарил» рынок автозапчастей

В автомобиле стража порядка при задержании нашли 73,5 тысячи рублей наличкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уголовное дело тольяттинского полицейского Юрия Д. в марте пополнилось новым эпизодом. Напомним, в декабре прошлого года капитана полиции задержали по подозрению в получении взяток с продавцов и владельцев торговых точек на рынке «Ставр». В автомобиле Toyota RAV 4, которым управлял Юрий Д., нашли 73,5 тысячи рублей – предположительно эту сумму стражу порядка передали за то, чтобы он закрыл глаза и не проводил проверку по торговле контрафактом на рынке.

В марте следователи узнали о еще одном эпизоде - 70 тысяч рублей полицейскому передала хозяйка фирмы, торговавшей автозапчастями, которой Юрий якобы угрожал бесконечными проверками. Следователи предполагают, что угрозы предпринимателям от стража порядка начали поступать еще с 2018 года, удастся ли это доказать, пока не ясно.

По данным собственных источников «КП-Самара» в правоохранительных органах, Юрий Д. в настоящее время по решению суда находится в СИЗО. Признает ли он вину, пока не ясно.

Также "за кадром" остается вопрос о контрафакте: действительно ли торговцы, с которых полицейский, по версии следствия, требовал деньги, торговали поддельными автозапчастями? А если да, то привлекут ли их за это к ответственности?

"Комсомолка" следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В машине тольяттинского полицейского обнаружены 73,5 тысячи рублей

По предварительным данным, их ему передали за то, чтобы он закрыл глаза на выявленные нарушения (подробности)