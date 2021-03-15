Оборудование в новый Дворец спорта в Самаре завезут к 1 ноября 2021 года

Так, по проекту, будет выглядеть Дворец спорта в Самаре Фото: taburent.ru

На сайте госзакупок появилась информация о проведении четырех аукционов по поиску поставщиков оборудования в новый Дворец спорта на Молодогвардейской, 222 в Самаре. По данным заказа, в ледовый дворец должны поставить кухонный инвентарь, спортивное оборудование, компьютеры и электронику, а также специальную технику по уходу за льдом. На эти цели будет потрачено около 98 миллионов рублей из регионального бюджета.

Аукционы пройдут 23 и 24 марта, оборудование должно быть поставлено уже к 1 ноября 2021 года.

В частности, поставщики должны будут завести во дворец электросушители для рук, кухонные стеллажи, столы, посудомоечные машины, холодильные шкафы, тепловые витрины и прочее. Начальная сумма контракта на кухонный инвентарь составляет 12,9 миллионов рублей.

В закупку по спортинвентарю входят фигурные коньки, пьедестал победителей, гантели, гири, скакалки, гимнастические скамейки, тренажеры, хореографические станки, а также беговые дорожки. На данную закупку выделено 49,4 миллиона рублей.

Кроме того, планируется поставить компьютерное оборудование, проектор, принтеры, акустические системы и микшерный пульт. Электронику оценили в 11,4 миллиона рублей.

Что касается самой ледовой площадки, то за оборудование по содержанию льда выделили 24,1 миллиона рублей. В закупку входит поставка машины для заливки льда, его уборки и подрезки кромки, скрепер для уборки снега и специальная техника для заточки коньков.

Напомним, что весной начнутся работы по внутренней отделке Дворца, а ввод здания в эксплуатацию планируется уже осенью этого года.