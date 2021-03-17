Следователи завели уголовное дело по факту падения ребенка в колодец в Самаре

Несколько колодцев в этом районе были без крышек люков Фото: Поисково-спасательный отряд Самары

Советским межрайонным следственным отделом города Самары возбуждено уголовное дело по факту падения маленького ребенка 2016 года рождения и его мамы в открытый колодец на улице Тихвинская в Самаре. ЧП произошло около 16-ти часов вечера, 16 марта 2021 года.\

- Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в СУ СКР по Самарской области.

Следователи продолжают расследование уголовного дела, выясняются все обстоятельства происшествия. Кроме того, ход расследования уголовного дела взят на контроль в прокуратуре Октябрьского района города Самары.

Напомним, что в компании «РКС-Самара» рассказали о причине падения ребенка и женщины в колодец. По словам коммунальщиков, месяц назад в этом колодце проводились аварийные работы и крышка тогда на колодце была. Когда произошло ЧП, спасатели обратили внимание, что на еще трех колодцах, которые находились по близости, крышки люков тоже отсутствовали. В компании «РКС-Самара» заявили, что канализационные крышки люков могли украсть неизвестные.