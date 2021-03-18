В администрации Самары рассказали, что ждет жильцов обрушившегося дома на Галактионовской

В доме 1909 года постройки зарегистрировано 22 человека Фото: ПСО г. Самары

Утром, 18 марта, в жилом доме на Галактионовской, 84 произошло обрушение несущей стены. На месте ЧП работают все экстренные службы города, погибших и пострадавших нет. Администрация города решает вопрос с временным размещением жильцов аварийного дома.

- В настоящее время развернут пункт временного размещения пострадавших на улице Ленинская, 156. Администрация Ленинского района оказывает людям всю необходимую помощь, - рассказали в районной администрации.

Как выяснилось, дом был построен в 1909 году, на сегодняшний день в пяти квартирах на двух этажах зарегистрировано 22 человека. Представители администрации дали разъяснения жильцам по поводу получения материальной помощи, а также получения нового жилья в маневренном фонде.

Напомним, сообщение о ЧП на Галактионовской,84 потупило в 6:03. Сейчас на месте работают 40 человек личного состава и 15 единиц спецтехники. Ликвидация последствий обрушения продолжается.

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