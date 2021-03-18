Обрушение стены дома на Галактионовской 18 марта 2021 в Самаре: 22 человека эвакуировано из здания 1909 года постройки

Несущая стена полностью обрушилась в многоквартирном доме
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре произошло обрушение стены дома на Галактионовской, 18 марта 2021 года. На месте работают экстренные службы города.
- Сообщение об обрушении несущей стены жилого дома на улице Галактионовская, 84 поступило в 6:03. По прибытию подразделений было установлено, что произошло обрушение несущей стены двухэтажного многоквартирного жилого дома , на площади 120 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте работают все экстренные службы города Фото: ПСО г. Самары
По сообщению спасателей, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Администрация Ленинского района выделила автобус для размещения пострадавших жильцов.
Как сообщили в региональном МЧС, жилой дом на Галактионовской был 1909 года постройки. В социальных сетях местные жители предположили, что несущая стена просто не смогла выдержать нагрузку времени и обрушилась.
Дом 1909 года постройки не выдержал времени Фото: ПСО г. Самары
В настоящее время работы на месте обрушения стены на Галактионовской,84 в Самаре продолжается. Власти ищут варианты размещения жильцов аварийного дома.
Очевидцы сообщают, что в доме пять квартир на двух этажах. Всего в доме проживали 22 человека, в основном пожилые и люди предпенсионного возраста. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.
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