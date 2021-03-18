Олег Бойко: на месте ЧП на Галактионовской остается угроза обрушения

Угроза обрушения всё еще есть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около 6 часов утра, 18 марта 2021 года, в Самаре на улице Галактионовская, 84 произошло обрушение несущей стены жилого многоквартирного дома. Жителей аварийного дома эвакуировали и разместили в пункте временного пребывания. Начальник ГУ МЧС по Самарской области рассказал, что сейчас происходит на месте ЧП.

- В настоящее время сохраняется угроза обрушения оставшейся части стены, людей за вещами внутрь не пускают. Работы на месте ЧП продолжаются, - рассказал начальник регионального МЧС Олег Бойко.

Кроме того, рядом находится еще один дом, в котором проживают 13 человек. За его состоянием следят специалисты.

По прибытию пожарно-спасательных подразделений было обнаружено, что произошло обрушение несущей стены на площади 150 квадратных метров. Дом был отключен от газа, воды и света, а также из зоны обрушения были убраны два припаркованных автомобиля. Сейчас работы на месте ЧП продолжаются.

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