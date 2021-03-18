У дома просто отвалилась стена Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре утром 18 марта 2021 года в шесть утра рухнула стена дома на Галактионовской, 84. В этот момент в доме находились жители четырех квартир - как выяснилось, дом уже признали аварийным, людям предлагали маневренное жилье в Озерном. Но согласились на совсем не равнозначный обмен не все. Корреспонденты "КП-Самара" пообщались с жителями, в одно мгновение оказавшимися на улице, и узнали, что происходило в утро ЧП.

"Квартира приватизирована - ремонтируйте сами"

Об обрушении стены дома на Галактионовской стало известно ранним утром 18 марта. Кирпичная кладка отвалилась, повлекла за собой деревянные стены. Такое уже было недавно - о ЧП писала "Комсомолка". И вот - повторение. В этот раз стена отвалилась тоже от старого дома - 1909 года постройки. Революцию и смену века пережило здание!

Здание теперь напоминает дом в разрезе из компьютерных игр Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К счастью, никто не пострадал. Оказалось, что в момент трагедии в доме уже жили немногие. Когда-то в двухэтажном здании было прописано 22 человека, остались - четверо.

- Мы уже давно этого ждали. У каждого собраны все вещи первой необходимости были в одном месте, аптечка лежала, документы. Просто мы стали заложниками ситуации: мы знали, что стена рушится, что никто ничего не делает. Но тот маневренный фонд, который нам предложили, - это Озерный. (КП-Самара уже рассказывала об этом "волшебном" месте, куда также предложили переехать жильцам другого дома с рухнувшей стеной) Мы ездили туда и поняли, что жить в этих квартирах невозможно. Все жалуются на качество, там нет транспорта - вообще ничего, - рассказывает житель дома 33-летний Антон.

Его соседка Надежда Михайловна тоже говорит - сюрпризом обрушение не стало.

- С некоторых пор у нас начала рушиться и отходить каменная стена от трех деревянных, мы обращались в ЖЭУ еще пять лет назад, мне сказали - у вас квартира приватизирована – ремонтируйте за свой счет. Мы так и делали. А осенью началось сильное растрескивание стены, и мы уже готовились к худшему, - говорит женщина.

"Всю ночь был камнепад"

Надежда Митянина описывает и сам момент трагедии: мол, всю ночь был камнепад, летели мусор, пыль.

- Я не спала, смотрела телевизор, в шесть утра раздался сильный треск и погас свет. Я вышла в кухню и увидела улицу – и все, - говорит она.

Женщина вспоминает, что в 60-е годы прошлого века ее родителям эту квартиру дали как временную. Квартиры были коммунальные. Но потом временное стало постоянным, рассуждали так - зато район отличный.

Сейчас жители говорят, что их главная задача - забрать вещи, чтобы их не растащили и придумать, где пережить первое время. Глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказала, что сейчас жителям, оставшимся без крыши над головой, предлагают маневренный фонд - снова все тот же Озерный. Люди пока не готовы принять решение: те, кто помоложе еще будут искать деньги на ипотеку, что же делать представителям старшего поколения пока неясно.

На место прибыли спасатели и МЧС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что подобная трагедия произошла в сентябре 2020 года тоже на Галактионовской. В том ЧП тоже никто не пострадал.

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