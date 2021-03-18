Причина обрушения стены на Галактионовской 18 марта 2021: трещина в стене уже была

На месте ЧП еще существует угроза обрушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Ленинского района Самары назвала предварительную причину обрушения стены на Галактионовской 18 марта 2021. По словам Елены Бондаренко, дом был признан аварийным в июле прошлого года, однако не все жильцы согласились покидать свои квартиры.

- В июле 2020 года дом был признан аварийным, тогда не все жители согласились оставить свои квартиры. В январе трещина стала шире, поэтому людям вновь предложили съехать, но в ответ снова был получен отказ, - говорит глава района Елена Бондаренко.

В настоящее время для жителей организовали пункт временного пребывания, на время поиска жилья маневренного фонда, но пострадавшие не воспользовались предложением администрации и уехали к родственникам. Сотрудники ГУ МЧС не пускают людей во внутрь, чтобы забрать вещи, так как еще существует угроза обрушения оставшейся части стены.

Администрация Ленинского района организовала работу по выделению жилья маневренного фонда, а также материальной помощи пострадавшим. Елена Бондаренко рекомендует жильцам согласиться на условия, предлагаемые департаментом управления имущества Самары.

Напомним, ЧП на улице Галактионовская, 84 произошло около 6 часов утра, 18 марта. В настоящее время на месте обрушения несущей стены продолжаются аварийно-спасательные работы.

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