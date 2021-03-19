Спасённый лесником лосёнок Яша отмечает новоселье в питомнике Самарского зоопарка

Яша и Лада подружились Фото: Н. Шинкевич/Жигулевский заповедник

Лосёнок Яша стал звездой самарских соцсетей, когда лесник рассказал об истории его спасения самарским СМИ. «Приемный папа» для лосёнка нашел умирающего от голода малыша в лесу и принес его к себе домой. Сейчас лось подрос и ему мало места жить в сельском сарае, а в дикой природе малыш не выживет, так как был воспитан людьми.

- Специалисты Жигулевского заповедника привезли Яшу в питомник Самарского зоопарка, который находится в поселке Формальный. Свой первый день рождения лосёнок будет отмечать вместе с сородичами, - рассказали в пресс-службе Жигулевского заповедника.

Как заверяют специалисты, в питомнике Яша скучать не будет, ведь здесь уже живут косули, маралы. Кроме того, Яше уже подыскали невесту – лосиху Ладу, которой скоро исполнится 2 года. Не исключено, что в скором времени пара может обзавестись потомством.