В ДТП с участием грузовика на трассе М-5 Самарской области погибли двое несовершеннолетних

По предварительным данным, легковушка выехала на встречку. Фото: Фото: vk.com/dtp_163

Материалы проверки по факту страшного ДТП, которое произошло сегодня на трассе М-5 "Урал" в Самарской области, из полиции передадут в региональный Следственный комитет. Личности всех трех погибших установлены, оказалось, что двое из них - несовершеннолетние.

- В связи с этим прокурор вызвал на место происшествия следователей территориального СКР, - сообщают в областной прокуратуре.

Напомним, сегодня в 16.00 на автодороге «Безенчук-Осинки-Приволжье» столкнулись Mitsubishi Lancer и КамАЗ, легковушку от удара смяло, она загорелась. Предположительно, все, кто были внутри, - погибли. Еще один, четвертый участник ДТП выжил, но попал в больницу с травмами.

На место происшествия прибыли спасатели, полиция и прокурор Безенчукского района Сергей Фридинский.

Почему водитель выехал на встречную полосу, пока не ясно Фото: ГУ МВД России по Самарской области

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель иномарки выехал на встречную полосу. Что этому предшествовало - человеческий фактор, погода или дорожные условия, пока не ясно.

- Прокуратурой организована проверка в ходе которой будет дана оценка состояния дорожно-транспортного полотна в районе аварии, при наличии оснований будет решен вопрос об ответственности должностных лиц организации, обслуживающей данный участок дороги. Ход доследственной проверки взят прокуратурой на контроль, - прокомментировали ситуацию в областной прокуратуре.

Сведений о возбуждении уголовного дела пока нет.

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