"Не сдадимся, пока не вернем доброе имя": семья экс-главы СОФЖИ Реналя Мязитова намерена обжаловать приговор

Реналь Мязитов (на фото - слева) и Евгений Вагнер отрицали в суде участие в каких-либо махинациях Фото: Александра БУДАЕВА

Сегодня в Самарском районном суде вынесли обвинительный приговор Реналю Мязитову и Евгению Вагнеру, обоих признали виновными и приговорили к реальным срокам.

Напомним, Реналь Мязитов - в прошлом - руководитель Самарского областного фонда жилья и ипотеки региона. По версии следствия, он был в сговоре с тольяттинским предпринимателем Евгением Вагнером, и вместе они при помощи различных афер "добыли" из бюджета десятки миллионов рублей. Ущерб от преступлений, которые им вменяются, оценен в 59 млн рублей.

Следствие считает, что компания Вагнера ООО "СК «Евроальянс" дважды получила выплаты за одни и те же работы: снос военного городка на 19 км Московского шоссе якобы был лишь один раз, а оплата - дважды. Плюс Мязитову вменили продажу по дешевке земельных участков в Тольятти и Самаре.

Никто из них вину во время следствия и суда не признал, но гособвинение просило признать обоих виновными и назначить Мязитову восемь с половиной лет лишения свободы, а Вагнеру - 5 лет. Плюс по 800 тысяч рублей штрафа для каждого.

Защита Мязитова считает, что договор и дополнительное соглашение на снос военного городка не дублируют, а дополняют друг друга Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сторона защиты настаивала на том, что обоих нужно оправдать: мол, факт сговора не доказан, Вагнер вообще по большей части обращался по рабочим вопросам не к Мязитову, а к другим сотрудникам СОФЖИ, да и действовал не по собственной инициативе, а лишь с одобрения Попечительского совета и Правления Фонда. Вот только оригиналы решений, которые могли бы доказать, что Мязитов лишь исполнял приказы, достать так и не удалось, хотя многие свидетели версию защиты в суде подтвердили.

Как сообщили корреспонденту "КП-Самара" в областной прокуратуре, Евгения Вагнера в итоге суд признал виновным в совершении мошенничества в особо крупном размере, за что приговорил его к 3 годам колонии общего режима со штрафом 200 тысяч рублей. Реналь Мязитов осужден за 2 эпизода злоупотребления служебными полномочиями и за мошенничество - за это суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет, отбывать его он должен в колонии общего режима. Также экс-главу СОФЖИ обязали выплатить в доход государства штраф 200 тысяч рублей.

- Мы будем обжаловать приговор, дойдем, если нужно, до Верховного суда, - сообщила корреспонденту "КП-Самара" супруга осужденного Наталья Мязитова. - Не сдадимся, пока не вернём доброе имя.

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