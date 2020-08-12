В Самаре не могут найти ключевого свидетеля по делу экс-главы СОФЖИ

Реналь Мязитов (слева) и Евгений Вагнер своей вины не признают Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском районном суде недавно огласили рапорт, из которого следует, что по уголовному делу Реналя Мязитова не удастся допросить одного из ключевых свидетелей- Юлию Караулову.

- Адрес прописки - в разрушенном здании. Никто не знает где она, даже родители, - рассказала корреспонденту "КП-Самара" Наталья Мязитова. - Она была ключевым свидетелем обвинения, ее исчезновение выглядит очень странно.

Юлия Караулова была заместителем Реналя Мязитова в Самарском областном фонде жилья и ипотеки (СОФЖИ). Напомним, Мязитова сейчас судят мошенничество и злоупотребление полномочиями.

По версии следствия, он вступил в сговор с владельцем ООО "СК "Евроальянс" Евгением Вагнером, чтобы общими усилиями присвоить 59 млн рублей бюджетных денег. Сделали они это при помощи контрактов: так СОФЖИ, по мнению силовиков, дважды заплатил "Евроальянсу" за снос военного городка на 19 км Московского шоссе в Самаре. Плюс, как считают следователи, именно по велению Мязитова были проданы за бесценок довольно дорогие участки земли в Тольятти и Самаре.

Под суд Мязитова и Вагнера отдали вместе, свою вину они не признают. В частности, Мязитов утверждает, что действовал исключительно с разрешения Попечительского совета, однако документы, которые могли бы это подтвердить, куда-то исчезли.

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