В мэрии рассказали, какие дороги отремонтируют в ближайшие сутки

В Самаре ремонтируют самые разбитые дороги

В Самаре продолжается аварийно-ямочный ремонт дорог. Как сообщают в городской администрации, в первую очередь чинят дороги, на которые жалуются горожане и указывают надзорные органы.

Этой весной дороги в Самаре находятся в плохом состоянии, горожане регулярно жалуются в соцсетях. Ранее в городе назвали районы с самыми плохими дорогами. Наиболее тяжелая ситуация складывается в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах. Плохие дороги в Самаре начали снимать на видео.

Как рассказали в мэрии, план по ремонту постоянно корректируется. В ближайшие сутки будут заделывать повреждения на улицах Молодежной, Вольской, XXII Партсъезда, Структурной, Авиационной и Фрунзе.