В Самаре назвали районы с самыми плохими дорогами

Весной дороги в Самаре стали хуже Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Самаре назвали районы, в которых наиболее плохие дороги. Об этом говорили во время заседания в городской думе.

В Самаре жители города регулярно жалуются на качество дорог. С наступлением весны состояние дорог значительно ухудшилось. Как отметили в думе, наиболее тяжелая ситуация складывается в Красноглинском, Куйбышевском и Кировском районах.

Ранее после жесткой критики горожан начали ремонт на путепроводах на улице Физкультурной, Ракитовском шоссе, а также на улице Земеца. Также ямочный ремонт стартовал и в других частях города.

Плохого качества дорога и на одной из главных городским магистралях - Московском шоссе. Там образовалась глубокая колея, что делает перестроение в потоке небезопасным. Ремонт планируют начать 1 апреля.

Самые плохие дороги в Самаре начали снимать на видео.