Режим повышенной готовности введен в Самаре из-за обрушения стены дома на Галактионовской

В момент обрушения в доме было 4 человека Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре введен режим повышенной готовности из-за обрушения стены дома на улице Галактионовской. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.

Стена обрушилась 18 марта ранним утром. Дом уже был признан аварийным, в момент обрушения там находилось четыре человека. Жителям предлагают поселиться в маневренном фонде в Озерном, но они отказываются из-за неудовлетворительного состояния квартир там.

В соответствии с постановлением, представители администрации Ленинского района должны оказать содействие полиции в охране имущества жильцов, помочь жильцам вывезти вещи из разрушенного дома. Также определено, что территория в радиусе 15 от дома является зоной возможного возникновения чрезвычайных ситуаций.

Ранее также на улице Галактионовской обрушилась стена дома №153.