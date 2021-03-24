В Самаре рассказали, какая новая техника примет участие в Параде Победы

На площадь Куйбышева выйдут зенитные системы С-400 "Триумф"

На Параде Победы в Самаре задействуют новую военную технику, сообщили в пресс-службе ЦВО.

На площадь выйдут зенитные системы С-400 "Триумф", предназначенные для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и гиперзвуковых целей противника. Передача техники на вооружение и первый боевой пуск были проведены на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

В Самару для участия в параде привезли четыре танка Т-72Б2, две пусковые и две транспортно-заряжающие машины оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", а также боевые машины пехоты БМП-2М, самоходные артиллерийские гаубицы "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Ураган" и другую технику.

Ранее сообщалось, что воинские части и соединения Центрального военного округа, дислоцированные в Самарской и Оренбургской областях, начали подготовку к параду. Участников парада вакцинируют от коронавируса.