Начальник ГИБДД Самарской области назвал причины выросшей смертности на дорогах

Юрий Некрасов попросил водителей быть осторожнее на дорогах Фото: Вера ЦЫГАНКОВА

Начальник управления ГИБДД по Самарской области, полковник полиции Юрий Некрасов обратился к жителям региона из студии радио "Комсомольская правда", чтобы обратить внимание на сложную дорожную обстановку. Он подчеркнул, что только в марте зафиксировано четыре ДТП с особо тяжкими последствиями. В каждом погибли от трех до семи человек.

- В основном это молодые люди и главная причина - нарушение скоростного режима, несоблюдение правил дорожного движения, опасные маневры, связанные с выездом на встречную полосу. Кроме того, в ряде случаев есть предположение, что водитель за рулем был пьян, - отметил Юрий Некрасов.

Погибает в подобных страшных ДТП не только водитель, но и пассажиры - это друзья, близкие люди, дети. Такую трагедию очень сложно пережить родственникам, супругам, а вернуть родных людей невозможно.

- ГАИ вместе с правительством области проводит большую работу по профилактике, но мы не можем контролировать каждого водителя. Каждый человек, садясь за руль, должен понимать, что он управляет средством повышенной опасности. Нужно быть максимально аккуратными. Я взываю к вашему здравому смыслу: берегите свое здоровье, - призвал Юрий Некрасов.

Напомним, что последнее ДТП, потрясшее жителей всего региона, случилось буквально накануне. Каршеринговая машина, в которой ехали пятеро друзей, разбилась, влетев в стодб и задев припаркованную скорую. Здесь мы сделали подборку пяти самых страшных ДТП с погибшими в Самарской области