«Помянем нас. Если что — люблю»: что произошло перед страшным ДТП с каршерингом и скорой в Самаре

Перед аварией один из друзей написал пророчащее сообщение Фото: ГУ МВД по Самарской области

Поздно вечером, 24 марта 2021 года, в Самаре произошло страшное ДТП с участием каршеринга и машиной скорой помощи. Авария унесла жизни трех молодых парней, а двое пассажиров находятся сейчас в тяжёлом состоянии. В распоряжении редакции КП-Самара появилась последняя переписка одного из погибших Анатолия М. со своей девушкой.

- 240 км/ч по встречке! Помянем нас. Если что — люблю, - это было последнее сообщение Анатолия своей девушке Ирине. Сообщение было отправлено в 22:03.

Последняя переписка молодых возлюбленных Фото: Предоставлено КП-Самара

СМС за 20 минут до гибели

По данным ГУ МВД по Самарской области, авария произошла в 22:20 около Фрунзенского моста. Водитель каршеринга «Фольксваген Поло», двигаясь по улице Фрунзе, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в припаркованную машину скорой помощи. В результате аварии погибли водитель и два пассажира легкового автомобиля. Еще двое парней из каршеринга сейчас находятся в тяжелом состоянии. Водитель скорой помощи также получил телесные повреждения, ему было назначено амбулаторное лечение.

Лучшие друзья были всегда рядом и погибли вместе

Журналист КП-Самара пообщался с братом погибшего Анатолия М. и выяснил, что ребята были из Челно-Вершинского района Самарской области. В Самаре лучшие друзья вместе учились и жили. Анатолий в момент аварии сидел сзади водителя, который также погиб.

Эту фотографию друзья сделали за несколько часов до смертельного ДТП Фото: соцсети

Водителю Денису У. Было всего 20 лет, он получил права чуть меньше двух лет назад. Среди тех, кто скончался, друзья Дениса — 19-летний Анатолий М. и 21-летний Дамир Н. Еще два пассажира — 21-летний Дмитрий Ш. и 20-летний Максим Н. госпитализированы, они в коме.

Расследование продолжается

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в случившемся. К проверке присоединились в прокуратуре.

-В ходе проверки будет дана оценка состояния дорожно-транспортного полотна в районе аварии, при наличии оснований — решен вопрос об ответственности должностных лиц организации, обслуживающей данный участок дороги, — отметил прокурор Самарского района, который также работал на месте ДТП.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Такие молодые и мертвые»: в страшном ДТП с участием каршеринга и припаркованной скорой в Самаре погибли три друга

Еще два пассажира «Фольксвагена» в коме. Рассказываем, что известно о пострадавших и погибших в жуткой аварии (подробности)

Установлены личности погибших в ДТП со скорой и каршеринговым автомобилем у Фрунзенского моста в Самаре

В аварии три человека погибли, еще трое доставлены в больницу (подробности)

Причина ДТП с тремя погибшими в Самаре 24 марта 2021: водитель не справился с управлением

В столкновении скорой помощи и каршерингового автомобиля погибли трое парней (подробности)

«Они еще шевелятся»: первые минуты страшной аварии каршеринга со скорой в Самаре попали на видео

В сети появилось шокирующие кадры с места аварии недалеко от Фрунзенского моста 24 марта 2021 года (подробности)