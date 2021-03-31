В Самарской области ожидается сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в ближайшие сутки ожидается усиление ветра, из-за чего объявлен желтый уровень опасности, говорится в сообщении регионального МЧС.

Днем 31 марта ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, с сохранение предстоящей ночью и днем 1 апреля.

В МЧС при сильном ветре рекомендуют укрываться в подземных переходах и подъездах. Не рекомендуют прятаться около стен домов из-за опасности схода снега с крыши. Недавно в Самаре погибла женщина, на которую упала наледь. Также не стоит прятаться под деревьями, рекламными щитами и недостроенных зданий.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в апреле в Самарской области.