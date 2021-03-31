Движение на Ново-Садовой в Самаре перекроют в 4 этапа

По дублерам на Ново-Садовой уже нельзя проехать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Движение на улице Ново-Садовой в Самаре, где планируется масштабный ремонт на пересечении с улицей Советской Армии, закроют в четыре этапа. Об этом говорится в сообщении областного правительства.

Первый этап уже действует сейчас. С 3 февраля нельзя проехать по дублерам, ограничения продлятся до 31 мая.

На втором этапе закроют движение по Ново-Садовой по направлению из города от улицы Гастелло до АЗС Татнефть. Транспорт поедет по дублеру этого участка.

На третьем этапе, с 16 июля по 30 сентября, закроют движение по направлению в город от Советской Армии до дома №174 по Ново-Садовой. Машины поедут по дублеру.

На четвертом этапе, с 1 октября по 1 декабря, закроют всю Ново-Садовую, а движение пустят по дублерам.

В Самаре также готовятся ремонтировать Московское шоссе, где работы должны стартовать уже завтра.