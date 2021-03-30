На Московском шоссе в Самаре начинают ремонт дороги: показываем, что там происходит

В Самаре начинают ремонт на Московском шоссе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре начали ремонтировать Московское шоссе. Одна из центральных магистралей города, которую привели в порядок перед футбольным чемпионатом мира 2018 года, вновь требует ремонта.

Ранее выбрали подрядчика, который проведет ремонт. Контракт заключен с компанией "Самаратрансстрой", которая сейчас строит мост через реку Сок, а также делать развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

Сейчас там делают фундамент под опоры освещения, работы пока начинают на пересечении с Масленикова. Полноценно дорогу чинить начнут первого апреля.

На Московском шоссе начали устанавливать световые опоры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ранее стало известно, когда перекроют дорогу на улице Ново-Садовой, где на пересечении с улицей Советской Армии строят крупную транспортную развязку.