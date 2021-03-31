При перекрытии Ново-Садовой в Самаре транспорт могут пустить у "МТЛ Арены"

Сейчас готовят пути объезда при строительстве на Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре во время перекрытия движения на улице Ново-Садовой планируют пустить движение транспорта около "МТЛ-Арены". Об этом говорится в сообщении регионального правительства.

Ранее сообщалось, что движение на Ново-Садовой из-за масштабной реконструкции на пересечении с улицей Советской Армии перекроют в четыре этапа. Уже сейчас нельзя проехать по дублерам.

Сейчас рассматривается вариант, что транспорт пустят по территории "МТЛ-Арены" - от 5-й просеки до Советской Армии. Там планируют убрать шлагбаумы и расширить имеющийся проезд.

Кроме того, для движения транспорта хотят использовать прилегающие улицы, где сделают ремонт.