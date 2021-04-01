На "Самара Арену" разрешили пускать больше зрителей

Теперь наполнять стадионы зрителями можно на 50% Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 29 марта, состоялось очередное совещание оперативного штаба Самарской области по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. Оперштаб одобрил снятие некоторых коронавирусных ограничений в регионе.

- Одобрено увеличение нормы количества посетителей профессиональных спортивных соревнований с 20% до 50% от общей вместимости спортивного сооружения, - сообщили в правительстве Самарской области.

Таким образом, на предстоящие спортивные мероприятия в Самаре будут пускать больше зрителей. Ближайшее спортивное событие состоится уже в эту субботу, 3 апреля, на стадионе Самара Арена.

Напомним, в феврале на стадионе обнаружили оторвавшуюся металлическую балку. Причиной дефекта стал брак при выполнении сварки во время строительства. Сейчас работы по устранению неисправностей завершены, и футбольные матчи самарской команды «Крылья Советов» будут проводиться на Самара Арене.

Матч «Крыльев» с «Текстильщиком» в 34-м туре первенства ФНЛ состоится 3 апреля в 15:00. Продажа билетов уже стартовала.