"Крылья Советов" снова сыграют на "Самара Арене" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Крылья Советов" возвращаются на "Самара Арену". Как сообщил "КП-Самара" директор ГАУ "Самара Арена" Виталий Иванов, дефекты металлоконструкций там устранили.

В феврале на стадионе обнаружили оторвавшуюся металлическую балку. Причиной дефекта стал брак при выполнении сварки во время строительства. Ранее Виталий Иванов рассказывал, как идут работы на арене и безопасно ли там.

Сейчас генподрядчик ПСО "Казань" по гарантии завершил работы на стадионе, также проведено лабораторное исследование и тестирование конструкции, в том числе, ультразвуковым методом контроля.

- На прошлой неделе ГАУ СО "Самара Арена" получило техническое заключение от ООО «СтальПроект» о допуске покрытия стадиона к эксплуатации. Это дает основания для возобновления проведения на стадионе матчей ПФК "Крылья Советов", - сказал Иванов.

Сейчас арену готовят к предстоящим матчам. В субботу "Крылья" сыграют там с "Текстильщиком", а 8 апреля состоится кубковая игра с московским "Динамо".

Пока в весенней части чемпионата "Крылья" играли домашние матчи только на "Металлурге".

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