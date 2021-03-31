Стартовала продала билетов на матч "Крыльев Советов" на "Самара Арене"

"Крылья Советов" возвращаются на "Самара Арену"

Началась продажа билетов на ближайший матч на стадионе "Самара Арена", где "Крылья Советов" сыграют с "Текстильщиком".

Ранее было объявлено, что "Крылья Советов" вновь возвращаются на арену, где в весенней части сезона не могли проводить матчи из-за треснувших балок, а играли на "Металлурге".

Сейчас стадион допущен до эксплуатации, директор ГАУ "Самара Арена" Виталий Иванов рассказывал, какие там проводились работы.

В субботу, 3 апреля, "Крылья" сыграют с "Текстильщиком" в 34-м туре первенства ФНЛ, матч начнется в 15:00. Приобрести билеты на игру можно по цене от 150 рублей на сайте клуба, а также в магазинах "Крыльев" на "Металлурге" и в ТЦ "Сила Спорта".