В хоккейной "Ладе" руководство отправили в отставку

Тольяттинскую команду покинули руководители команды

В тольяттинской хоккейной "Ладе" в отставку отправили генерального директора Виктора Резникова и спортивного директора Владимира Кречина.

Такое решение было принято по итогам встречи руководства клуба с новым министром спорта. Напомним, главой минспорта в Самарской области был назначен Сергей Кобылянский.

Тольяттинская "Лада" по итогам регулярного чемпионата Высшей лиги этого сезона заняла лишь 18-е место и не попала в плей-офф. При этом несколько сезонов назад тольяттинская команда выступала в КХЛ. Как заявил Кобылянский, "Лада" в Высшей лиги должна быть в лидерах, и нынешние результаты министерство не устраивают. Кстати, два других бывших участника КХЛ, "Югра" из Ханты-Мансийска и новокузнецкий "Металлург", свой сезон продолжают и проводят полуфиналы в борьбе за победу в лиге.

Ранее в отставку отправился также главный тренер самарского ЦСК ВВС. Команда выступает в Высшей лиге уже четыре сезона и пока не может попасть в плей-офф.