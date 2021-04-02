Лёд тронулся: показываем, что сейчас происходит на Волге в Самаре

В Самаре вскрылась Волга Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на Волге тронулся лед. Видеоблогер Евгений Щекин снял весенний ледоход с высоты птичьего полета. В Приволжском УГМС ранее сообщалось, что вскрытие рек Самарской области начнется в начале апреля.

Синоптики сообщают, что в марте на Волге было на 35 мм больше снега, чем в прошлом году. Однако волноваться не нужно, Волга из берегов не выйдет. Как сообщили в Приволжском УГМС, уровни весеннего половодья в 2021 году, вероятнее всего, будут не выше обычного. Подтопить может только пониженные прибрежные участки вдоль рек Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Большой Кинель и Чапаевка.

Напомним, что со 2 апреля переправа на воздушных подушках по Волге будет производиться только в светлое время суток. Если ситуация с ледовой обстановкой ухудшится, то перевозки будут и вовсе отменены.