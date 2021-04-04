В Самаре повторно рассмотрят иск застройщика к мэру города

Самарский застройщик еще поспорит с мэром

Компании "Самарский проект" удалось вернуть на дополнительное рассмотрение в самарский арбитражный суд иск к мэру города Елене Лапушкиной. Теперь в первой инстанции вновь должны рассмотреть дело о расторжении договора с подрядчиком, который очень хочет застроить участок в центре города.

Речь идет о территории бывшего ГПЗ. Основанием для расторжения договора послужил тот факт, что компания не расселила дом по улице Осипенко и не закончила проектирование. В компании утверждают, что готовы все свои обязательства выполнить. Арбитраж выяснил, что компания не единожды представляла проекты в департамент градостроительства и предпринимал многочисленные усилия, чтобы вернуться к работе.

С выводами арбитражного суда Самарской области кассационная инстанция не согласилась и посчитала его преждевременным. Также в суде указали, что появились новые обстоятельства

Ранее застройщик рассказывал, почему обратился с иском в суд. Поводом стало одностороннее расторжение договора о проектировании участка на территории 4 ГПЗ. В компании рассказали, что не намерены отказываться от освоения участка. Ранее руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов отметил, что в мэрии также не против возобновления договора и для этого застройщик должен оспорить расторжение договора через суд.