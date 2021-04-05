Теплоход ОМ-142 открыл речную навигацию-2021 в Самаре

Пассажирское судно доходит пока что только до Подголятино Фото: РЕЧФЛОТ-63/Вконтакте

В Самаре открылась речная навигация 2021. Свой первый весенний выход по Волге совершил теплоход ОМ-142, который следует по маршруту Самара-Подголятино (Рождествено). Об этом сообщили в паблике РЕЧФЛОТ-63 в социальных сетях.

- Теплоход "ОМ-142" 3 апреля уже открыл навигацию-2021 в Самаре, совершив первый выход по весенней Волге. Ура, товарищи! Ждем открытия линии Самара - Подголятино (Рождествено). До встречи на борту! – сообщили представители справочно-информационного сайта в Самаре.

«Омик» Самара-Подголятино пришвартовывается носом на углу, где пересекается Рождественская Воложка и Воложка, на правом берегу Волги. По словам местных жителей, до причала Рождествено теплоходы пока что пройти не смогут, так как протока все еще скована льдом.

Напомним, что со 2 апреля, в связи с тяжелой ледовой обстановкой Самарское речное пассажирское предприятие объявило о приостановлении движения судов на воздушной подушке по маршруту «Самара-Рождествено». Позже самарский видеоблогер снял с высоты птичьего полета весенний ледоход на Волге в Самаре.