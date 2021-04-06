На домах должников за холодную воду в Самаре начали вешать баннеры

Вот такие баннеры появились в Самаре у домов должников

В Самаре на домах должников за холодную воду начали вешать баннеры. Такую акцию проводит "РКС-Самара".

Специалисты компании креативно подходят к взысканию долгов. Например, широкую известность приобрела так называемая пирамида позора, которая в дальнейшем стала еще и говорящей.

На этот раз на домах должников появились баннеры, на которых сообщается о наличии долга и даты, когда из-за него отключат воду. Такой баннер был развернут около крупного частного дома в Куйбышевском районе. Как сообщают коммунальщики, долг в 8,5 тыс. рублей после этого был быстро оплачен.

Как заявляют коммунальщики, они продолжат бороться с должниками с помощью всех законных средств, в том числе, пирамидами и громкоговорителями с напоминаниями.