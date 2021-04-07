Крупный бойцовский турнир OFC пройдет на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре

В Самаре бои пройдут на футбольной арене

В Самаре планируют провести крупный бойцовский турнир на стадионе «Солидарность Арена».

В конце прошлого года была создана новая организация Open fighting championship (OFC) и проведены два турнира в Самаре на площадке МТЛ-Арены. Теперь масштабное бойцовское шоу готовится на стадионе «Солидарность Арена».

Предполагается, что бои там пройдут 12 сентября, когда в Самаре будет отмечаться День города. Организаторы заявляют, что проведут «грандиозный турнир под открытым небом в присутствии большого количества зрителей».

Ранее сообщалось, что в Самарской области на спортивные мероприятия станут пускать больше людей.

Самарский стадион, принимавший игры чемпионата мира по футболу 2018 года и являющийся домашней площадкой для «Крыльев Советов», недавно был переименован из «Самара Арены» в «Солидарность Арену».