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Происшествия7 апреля 2021 12:46

Все осужденные по делу черных риелторов в Самаре вышли на свободу

Областной суд решил, что никакой банды не было, поэтому фигурантам уголовного дела Ирины Тюменцевой сильно "срезали" сроки заключения
Александра БУДАЕВААлександра БУДАЕВА
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Обычные залы судов не могли вместить полсотни подсудимых вместе с адвокатами, поэтому заседали в Культурном центре облМВД

Обычные залы судов не могли вместить полсотни подсудимых вместе с адвокатами, поэтому заседали в Культурном центре облМВД

Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре вышли на свободу все фигуранты громкого дела о черных риелторах, которых когда-то называли бандой Ириной Тюменцевой. Об этом корреспонденту "КП-Самара" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Напомним, по версии следствия, риелтор Ирина Тюменцева объединила вокруг себя не только риелторов, но и сотрудников регистрационной палаты. Вместе они с 2009 по 2013 гг успешно отбирали квартиры у одиноких стариков: сначала к ним подсылали лжесоцработников, которые выясняли, есть ли у жертвы родня, документы на квартиру, слабости, потом к бабушкам и дедушкам втирались в доверие, изымали у них нужных бумаги, а их самих вывозили в глухие деревни или соседние области. После чего подставные собственники оформляли документы о дарении или продаже недвижимости.

Часть уголовного дела в отношении 49 подсудимых развалилось еще на стадии рассмотрения в районном суде, однако приговор все равно был вынесен обвинительный, многих подсудимых приговорили к длительным срокам заключения: в частности, Ирине Тюменцевой дали 18 лет колонии.

В областном суде дело пересмотрели, посчитав недоказанным тот факт, что осужденные действовали в составе организованного преступного сообщества, в результате чего сроки заключения были уменьшены в разы. С учетом того времени, что фигуранты этого уголовного дела провели в СИЗО и под домашним арестом во время следствия и суда, некоторые были освобождены из-под стражи сразу после изменения приговора, другие получили возможность выйти на свободу условно-досрочно.

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