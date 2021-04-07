В Самаре по Московскому шоссе за сутки проезжает 100 тысяч автомобилей

Колеи образуются из-за высокого траффика Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель министра транспорта и автодорог региона Андрей Спиридонов рассказал, сколько автомобилей в день проезжает по Московскому шоссе. Вопрос был поднят в связи с образованием глубокой колеи на главной автомагистрали города.

В Самаре стартовала реконструкция Московского шоссе. Местные жители начали жаловаться на состояние дороги и на образование колеи. Напомним, последний раз Московское шоссе ремонтировали перед ЧМ по футболу в 2018 году.

По словам Андрея Спиридонова, колеи образуются из-за нагрузки на дорожное полотно. В сутки по Московскому шоссе проезжают до 100 тысяч автомобилей, что составляет 70% городского траффика.

В этом году дорогу будут ремонтировать по Госту, с учётом образования колейности. Кроме того, на Московском шоссе обновят систему ливневой канализации. Подрядчик должен завершить работы до 1 октября 2022 года.