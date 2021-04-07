Губернатор отчитал руководство Тольятти за слабое военно-патриотическое воспитание местной молодежи

В Тольятти подростки все чаще совершают акты вандализма

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании Организационного комитета «Победа», которое состоялось 7 апреля, раскритиковал работу руководства Тольятти с местной молодежью. Дмитрий Азаров напомнил исполняющему обязанности главы города Игорю Ладыке о недавнем случае вандализма подростков, которые тушили Вечный огонь.

- Что вы предприняли, чтобы защитить память, Вечный огонь? Что сделали вы, муниципальные власти, как исправляете ситуацию? Если бы в Тольятти работа по военно-патриотическому воспитанию велась должным образом, то этого бы не произошло, - отметил глава региона.

Стоит отметить, что подобный акт вандализма в Тольятти происходит не в первый раз. Были случаи, когда в Вечный огонь бросили петарду. По мнению губернатора, виной такому поведению является халатное отношение к ситуации со стороны руководства города.

Игорь Ладыка сообщил, что в настоящее время усилено патрулирование, а в школах проведены воспитательные беседы. Однако по мнению губернатора этого не достаточно.

- Необходимо создать специальную комиссию с директорами школ, представителями ветеранских организаций, волонтеров, юнармейцев и выработать план работы с новыми подходами, - поручил глава региона министерству образования и науки Самарской области.