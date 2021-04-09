"Руки Вверх" едут в Самару: названа цена билета на концерт

Сергей Жуков едет в Самару. Фото: инстаграм исполнителя

Названы цены на билеты на концерт "Руки Вверх" в Самаре в 2021 году, который пройдет в августе на стадионе "Солидарность Арена". Дата проведения концерта 28 августа. Самые дешевые билеты на верхний сектор стоят от 1000 рублей.

Цена билетов на концерт "Руки Вверх" на "Солидарность Арене" (новое название Самара Арены) достигает 6500 рублей. За такую стоимость можно попасть в ложу или в ВИП-зону. Ложи с 308 по 356 стоят от 5500 рублей.

Билеты в Фан-зону стоят 2500 рублей - это места перед сценой. Дороже всего места на секторах А 106, А 107 - здесь место обойдется в 3000-3500 рублей.

Напомним, что Сергей Жуков обещал собрать стадион еще в прошлом году, но вмешался коронавирус. Пока что на "Самара Арене" проходил лишь один крупный концерт - группировки "Ленинград". Шнуру удалось продать практически все билеты.

"Руки Вверх" в свою очередь когда-то собирали Металлург. Получится ли сейчас у кумиров поколения 00-х повторить этот подвиг - увидим уже в августе.

Недавно Сергей Жуков объявил поиски своих двойников - только моложе лет на 20. Россияне сразу стали шутить, что певец ищет своих внебрачных детей с гастролей. А мы предположили, каким мог бы быть фильм о приключениях Жукова и Потехина в Самаре в 90-е.