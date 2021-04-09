Хоккейную "Ладу" возглавил экс-тренер "Витязя" и "Ак Барса"

Министр спорта региона представил новое руководство и тренеров "Лады"

В тольяттинской хоккейной "Ладе" сменили главного тренера, об этом говорится в сообщении клуба.

"Министр спорта Самарской области Сергей Вячеславович Кобылянский представил новое руководство и тренерский штаб ХК "Лада", - сказано в сообщении.

Новым главным тренером команды стал Валерий Белов, который ранее работал в Континентальной хоккейной лиге с казанским "Ак Барсом" и подмосковном "Витязе".

Сообщается, что расторгнут контракт с Анатолием Емелиным, который завершал сезон с тольяттинской командой.

По итогам сезона-2020/2021 "Лада" заняла 18-е место в регулярном чемпионате и не сумела попасть в плей-офф. Как заявил новый министр спорта, такие результаты министерство не устраивают.

Ранее сменился главный тренер и в самарском ЦСК ВВС.