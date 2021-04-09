Сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды на дорогах Самары в выходные

На самарских дорогах выявляют грубые нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На дорогах Самары в предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проведут масштабные рейды по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

"На автомобильных дорогах Самарской области сотрудники ГИБДД проводят широкомасштабные рейдовые мероприятия", - сказано в сообщении.

Во время рейдов особое внимание уделят пресечению правонарушений, являющихся первопричинами аварий, а также выявлению водителей, управляющих автомобилями в нетрезвом виде.

Подобные рейды начали проводить после ряда крупных ДТП в регионе с большим количеством жертв. Напомним, в конце марта три человека погибли в аварии с каршеринговым автомобилем около Фрунзенского моста.