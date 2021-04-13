Хоккейная "Лада" сыграет товарищеские матчи с ЦСК ВВС и казанским "Барсом"

Лада и ЦСК ВВС сыграют товарищеские матчи. Фото - ХК Лада

Тольяттинская «Лада», в этом сезоне уже завершившая выступление в Высшей лиге, проведет несколько товарищеских матчей, встретившись с ЦСК ВВС из Самары и «Барсом» из Казани. Об этом говорится в сообщении тольяттинского клуба.

- Хоккейный клуб «Лада» в апреле проведет четыре товарищеских матча на льду «Лада-Арены». Соперниками тольяттинской команды станут самарский ЦСК ВВС и казанский «Барс», - сказано в сообщении.

С самарцами тольяттинцы встретятся 17 и 25 апреля, с казанцами – 26 и 27 апреля.

В «Ладе» и ЦСК ВВС по итогам сезона сменили тренеров. «Ладу» возглавил Валерий Белов, ранее тренировавший «Витязь» и «Ак Барс», выступающие в КХЛ. В ЦСК ВВС пришел Андрей Кирдяшов.

Все игры пройдут со зрителями, об их количестве и правилах допуска на трибуны сообщат позднее.