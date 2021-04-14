В Самарской области не разрешили пускать на стадионы больше 50% болельщиков

Спортивные арены в Самарской области можно заполнять лишь наполовину Фото: Вячеслав СОРОКИН

В Самарской области продолжают действовать ограничения на посещение спортивных арен. В соответствии с постановлением губернатора, стадионы можно заполнять лишь наполовину.

В Самаре есть 45-тысячная футбольная арена, где проходят матчи местных "Крыльев Советов". В ближайшие выходные там пройдет матч с "Факелом". Кроме того, осенью там планируют провести крупный бойцовский турнир. В Тольятти поклонники хоккея скоро смогут сходить на матчи "Лады", которая сыграет несколько товарищеских игр на "Лада Арене".

Ограничения действуют из-за коронавируса, в регионе каждый день находят почти по 200 новых заразившихся и фиксируют много смертельных случаев, особенно среди пожилых граждан.

Из-за этого пенсионеров старше 65 лет оставили на самоизоляции. Кроме того, подросткам все еще нельзя одним ходить в торговые центры.