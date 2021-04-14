Следователи отказались от обвинений в получении взятки в отношении экс-судьи Анны Бондаренко

В октябре прошлого года ее задержали при получении 400 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 29 марта по 2 апреля в Москве проходило заседание Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС РФ), на котором, в числе прочих вопросов, обсуждалось и задержание судьи Промышленного районного суда Самары Анны Бондаренко.

Напомним, в октябре прошлого года ее задержали при получении 400 тысяч рублей. По слухам, Бондаренко заявила, что деньги взяла для своей коллеги, которая работала в том же суде, но доказательств этому не нашли. Передача вознаграждения за нужное решение суда проходила через посредника. Его уже отдали под суд.

Интересно, что судьбу Николая Белоусова, которого и обвинили в посредничестве, решает… председатель Промышленного районного суда Самары Татьяна Керосирова. Когда журналисты «КП-Самара» сообщили, что хотели бы принять участие в процессе в качестве слушателей, в суде заявили: в связи с антиковидным режимом туда пускают только стороны по делу. К слову, на другие процессы до этого журналистам вход был открыт при наличии маски.

Что касается дела Анны Бондаренко, которая вскоре после задержания подала в отставку, то сегодня выяснилось: ее хотят привлекать к ответственности не за получение взятки, а за мошенничество.

Как сообщили в пресс-службе ВККС РФ, представление главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина удовлетворено, и судьи дали согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Анны Бондаренко по факту покушения на мошенничество.

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