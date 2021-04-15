Полицейские рассказали, почему внедорожник врезался в трамвай на Советской в Самаре, и кто был за рулем

Водитель внедорожника чудом остался жив Фото: СОЦСЕТИ

14 апреля, около шести часов вечера, на пересечении улиц Советская и Енисейская в Самаре произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Тойота Ленд Крузер» и трамвая. КП-Самара получили официальный комментарий по факту ДТП от главного управления МВД по Самарской области.

- 43-летний водитель на автомобиле «Тойота» не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и допустил столкновение с трамваем, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После столкновения внедорожник отбросило в световую опору, где он перевернулся. По данным полицейских, в аварии пострадавших нет. Очевидцы утверждали, что водитель за рулем был пьян, однако в ГУ МВД эту информацию не подтвердили.