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Происшествия15 апреля 2021 6:45

Полицейские рассказали, почему внедорожник врезался в трамвай на Советской в Самаре, и кто был за рулем

В ГУ МВД дали официальный комментарий по поводу ДТП на пересечении Советской и Енисейской
Наталья АРТЯКОВАНаталья АРТЯКОВА
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Водитель внедорожника чудом остался жив

Водитель внедорожника чудом остался жив

Фото: СОЦСЕТИ

14 апреля, около шести часов вечера, на пересечении улиц Советская и Енисейская в Самаре произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Тойота Ленд Крузер» и трамвая. КП-Самара получили официальный комментарий по факту ДТП от главного управления МВД по Самарской области.

- 43-летний водитель на автомобиле «Тойота» не выполнил требования дорожного знака «Уступи дорогу» и допустил столкновение с трамваем, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

После столкновения внедорожник отбросило в световую опору, где он перевернулся. По данным полицейских, в аварии пострадавших нет. Очевидцы утверждали, что водитель за рулем был пьян, однако в ГУ МВД эту информацию не подтвердили.

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