Очевидец рассказал, почему произошел взрыв в доме на Дыбенко в Самаре

Пострадавшего доставили в больницу. Фото - ПСО Самара

Очевидец в соцсетях рассказал, почему произошел взрыв в жилом многоэтажном доме на улице Дыбенко в Самаре. Как написал он в группе "Самара Город | Новости Самары", в квартире, где произошел взрыв, проживал мужчина, злоупотребляющий алкоголем.

Взрыв произошел в четверг вечером, 15 апреля. В квартире выбило стекла, пострадал 47-летний хозяин жилья. Осколки стекол повредили припаркованные рядом с домом автомобили.

Как рассказывают очевидцы, мужчина зачем-то заткнул тряпками вентиляцию, включил газ и уснул. "Пострадал только он и немного глушануло соседей", - пишут в соцсетях.

Официальную причину произошедшего пока не называют.

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